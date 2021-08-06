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Лісові пожежі у Туреччині: заарештовані 6 підозрюваних

П'ятниця, 6 серпня 2021, 13:47

Шість підозрюваних були арештовані в Туреччині за звинуваченням в підпалах у двох районах південно-західної провінції Мугла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

За даними правоохоронних органів, 2 серпня чотири людини почали пожежу в регіоні Мілас коктейлем Молотова, а потім спробували втекти.

Поліція затримала одного підозрюваного на в'їзді до провінції Ізмір. Решту затримали в околицях, коли їх ледь не побили місцеві жителі. Троє з чотирьох підозрюваних були арештовані судом.

Крім того, 3 серпня три людини були заарештовані після допиту за звинуваченням в тому, що вони влаштували лісову пожежу в районі Мумджулар району Бодрум.

"Пожежі почалися після того, як троє кинули недопалки з машини", - заявили в силових структурах.

Нагадаємо, Туреччина вже другий тиждень бореться з масштабними пожежами на середземноморському узбережжі. В ніч на 5 серпня вдалося врятувати від вогню вугільну електростанцію в провінції Мугла.

Від пожеж та екстремальної спеки потерпають також сусіди Туреччини на Балканському півострові - Греція, Албанія, Північна Македонія.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

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