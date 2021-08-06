Лесные пожары в Турции: арестованы шесть подозреваемых

Шесть подозреваемых были арестованы в Турции по обвинению в поджогах в двух районах юго-западной провинции Мугла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

По данным правоохранительных органов, 2 августа четыре человека начали пожар в регионе Милас коктейлем Молотова, а затем попытались скрыться.

Полиция задержала одного подозреваемого на въезде в провинцию Измир. Остальных задержали в окрестностях, когда их чуть не избили местные жители. Трое из четырех подозреваемых были арестованы судом.

Кроме того, 3 августа три человека были арестованы после допроса по обвинению в том, что они устроили лесной пожар в районе Мумджулар района Бодрум.

"Пожары начались после того, как трое бросили окурки из машины", - заявили в силовых структурах.

Напомним, Турция уже восьмой день борется с масштабными пожарами на средиземноморском побережье. В ночь на 5 августа удалось спасти от огня угольную электростанцию ​​в провинции Мугла.

От пожаров и экстремальной жары страдают также соседи Турции на Балканском полуострове - Греция, Албания, Северная Македония.

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