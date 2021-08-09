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У Туреччині кількість загиблих у двох ДТП з автобусами зросла до 23

Понеділок, 9 серпня 2021, 09:48

Щонайменше 23 людини загинули та 28 отримали поранення у двох окремих аваріях пасажирських автобусів 8 серпня на заході Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

У неділю вранці пасажирський автобус перекинувся в провінції Баликесір після того, як водій не впорався з керуванням, в результаті чого загинули щонайменше 15 людей. Автобус прямував із чорноморської провінції Зонгулдак.

На місце аварії негайно були направлені рятувальники та бригади швидкої допомоги, але 11 людей померли на місці події, а четверо згодом від травм у лікарні.

Троє з 17 постраждалих внаслідок аварії були виписані з лікарні у понеділок.

Ще одне ДТП сталося в провінції Ізмір. Пасажирський автобус вилетів з насипу і впав на землю в районі Кемалпаша. Вісім людей загинули, ще 11 отримали поранення.

Усі поранені були доставлені до найближчих лікарень.

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