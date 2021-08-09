В Турции количество погибших в двух ДТП с автобусами возросла до 23

По меньшей мере 23 человека погибли и 28 получили ранения в двух отдельных авариях пассажирских автобусов 8 августа на западе Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

В воскресенье утром пассажирский автобус перевернулся в провинции Балыкесир после того, как водитель не справился с управлением, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек. Автобус следовал из черноморской провинции Зонгулдак.

На место аварии немедленно были направлены спасатели и бригады скорой помощи, но 11 человек скончались на месте происшествия, а четверо впоследствии от травм в больнице.

Трое из 17 пострадавших в результате аварии были выписаны из больницы в понедельник.

Еще одно ДТП произошло в провинции Измир. Пассажирский автобус вылетел с насыпи и упал на землю в районе Кемалпаша. Восемь человек погибли, еще 11 получили ранения.

Все раненые были доставлены в ближайшие больницы.