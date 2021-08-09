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У Грузії повертають носіння масок на вулиці

Понеділок, 9 серпня 2021, 13:53

У Грузії з 10 серпня носіння масок для обличчя на відкритому просторі, де збирається більше п'яти осіб, буде обов'язковим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія онлайн.

Причиною такого рішення стало погіршення епідеміологічної ситуації в останній період. Зобов'язання носити маску скасували в Грузії з 22 червня, хоча обмеження для закритих приміщень залишалися чинними.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Грузії виявлено 2236 заражень, померли 44 людини. Згідно зі статистикою МОЗ, кожен десятий проведений тест на COVID-19 протягом останнього тижня дає позитивний результат.

За рішенням уряду в Грузії з минулого року не працюють нічні клуби, й контроль за виконанням цього обмеження буде посилено.

Останній локдаун у Грузії тривав декілька місяців та був одним з найжорсткіших у Європі, з повною зупинкою міського й міжміського транспорту і комендантською годиною. Протягом кінця зими та весни обмеження поступово скасували, але всі найжорсткіші заходи тимчасово повертали на період великодніх вихідних. 

30 червня, після майже восьми місяців, остаточно скасували комендантську годину.

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