В Грузии возвращают ношение масок на улице

В Грузии с 10 августа ношение масок для лица на открытом пространстве, где собирается больше пяти человек, будет обязательным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия онлайн.

Причиной такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации в последнее время. Обязательство носить маску отменили в Грузии с 22 июня, хотя ограничения для закрытых помещений оставались в силе.

По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Грузии выявлено 2236 заражений, умерли 44 человека. Согласно статистике Минздрава, каждый десятый тест на COVID-19 в течение последней недели дает положительный результат.

По решению правительства в Грузии с прошлого года не работают ночные клубы, и контроль за выполнением этого ограничения будет усилен.

Последний локдаун в Грузии длился несколько месяцев и был одним из самых строгих в Европе, с полной остановкой городского и междугородного транспорта и комендантским часом. В конце зимы и весной ограничения постепенно отменяли, но все жесткие меры временно возвращали на период пасхальных выходных.

30 июня, после почти восьми месяцев, окончательно отменили комендантский час.