Молдова окончательно отозвала своего посла из России после секс-скандала

Посла Молдовы в России Владимира Головатюка решением правительства уволили.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое решение приняло новое правительство на первом заседании 9 августа.

Отправить Головатюка в отставку предложил министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску, не называя причину.

Напомним, посла Молдовы в России Владимира Головатюка отозвали из Москвы для проведения консультаций после появления информации о сексуальных домогательствах с его стороны.

Чуть ранее в некоторых СМИ и анонимных Telegram-каналах появились обвинения в сексуальных домогательствах посла к сотруднице посольства в РФ.

Инцидент якобы имел место три недели назад. Как утверждают источники издания Deschide, посол Головатюк позвонил сотруднице дипломатического представительства и попросил ее пройти к нему в резиденцию, которая расположена на территории посольства - якобы из-за того, что он сомневался в выборе одежды на определенное событие. После прихода женщины Головатюк вышел из своего кабинета обнаженным и сексуально возбужденным.

Следует отметить, что 16 декабря 2020 года правительство утвердило кандидатуру Головатюка на должность посла Молдовы в России после того, как предыдущего посла Молдовы в России Андрея Негуцу отозвали с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.