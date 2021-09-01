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Президентка Словаччини вимагає пояснень генпрокурора через закриття гучних корупційних справ

Середа, 1 вересня 2021, 11:52

Президентка Словаччини Зузана Чапутова хоче почути обгрунтування Генеральної прокуратури щодо закриття гучних корупційних справ, в тому числі проти колишнього глави спецслужби (SIS) Володимира Пчолінського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"Скасування звинувачення проти колишнього директора SIS тим більше дивне, що тільки минулого тижня Сенат Верховного суду Словацької Республіки і раніше дві інші палати не побачили причин для скасування тримання під вартою, і тим самим підтвердили обґрунтованість обвинувачення", - сказала Чапутова.

Глава держави розраховує, що прокуратура пояснить факти, на підставі яких було знято звинувачення, і відповість на поставлені питання.

Прем'єр-міністр Едуард Гегер відмовився від коментарів з приводу рішення Генпрокуратури.

"Я це поважаю. Я не коментую діяльність правоохоронних органів. Це те, що ми обіцяли людям перед виборами. Але я завжди буду на боці справедливості", - сказав він.

Нагадаємо, Генпрокуратура закрила справу проти колишнього глави Словацької інформаційної служби (SIS) Володимира Пчолінського, затриманого за підозрою в корупції.

Також закрита справа проти другої найбагатшої людини Словаччини, інвестора Ярослава Гашчака. Гашчаку висунули звинувачення в участі у корупційному скандалі "Горила" в 2011 році.

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