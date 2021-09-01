Президент Словакии требует объяснений от генпрокурора после закрытия громких дел о коррупции

Президент Словакии Зузана Чапутова хочет услышать обоснование Генеральной прокуратуры по поводу закрытия громких коррупционных дел, в том числе против бывшего главы спецслужбы (SIS) Владимира Пчолинского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Снятие обвинения с бывшего директора SIS тем более удивительно, что только на прошлой неделе Сенат Верховного суда Словацкой Республики и ранее две другие палаты не увидели причин для отмены содержания под стражей, и тем самым подтвердили обоснованность обвинения", - сказала Чапутова.

Глава государства рассчитывает, что прокуратура объяснит, на основании каких фактов были сняты обвинения, и ответит на поставленные вопросы.

Премьер-министр Эдуард Гегер отказался от комментариев по поводу решения Генпрокуратуры.

"Я это уважаю. Я не комментирую деятельность правоохранительных органов. Это то, что мы обещали людям перед выборами. Но я всегда буду на стороне справедливости", - сказал он.

Напомним, Генпрокуратура закрыла дело против бывшего главы Словацкой информационной службы (SIS) Владимира Пчолинского, задержанного по подозрению в коррупции.

Также закрыто дело против второго богатейшего человека Словакии, инвестора Ярослава Гашчака. Гашчаку было предъявлено обвинение в участии в коррупционном скандале "Горилла" в 2011 году.

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