США нададуть Україні ще 45 млн доларів через росагресію

Уряд США цього року надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги у зв’язку з конфліктом на сході України.

Про це йдеться у спільній заяві президентів США та України, текст якої опублікувала "Європейська правда".

"Цього року Уряд США надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги" - йдеться у заяві.

У Вашингтоні відзначили, що йдеться про фокусну підтримку, пов’язану з тим, що "внаслідок конфлікту на Сході України 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги".

Як зазначається, з 2014 року, Сполучені Штати надали понад 306 мільйонів доларів життєво важливої допомоги українцям, які цього потребували, у тому числі у вигляді продуктів харчування, житла, безпечної питної води, та захисту найбільш вразливих груп населення, у тому числі людей похилого віку.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський пообіцяв США представити "план трансформації" для всеосяжних змін у державі.

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