США предоставят Украине еще 45 млн долларов из-за агрессии РФ
Правительство США в этом году предоставит Украине дополнительные $45 млн гуманитарной помощи в связи с конфликтом на Востоке Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Украины, текст которого опубликовала "Европейская правда".
"В этом году gравительство США предоставит Украине дополнительные 45 млн долларов гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.
В Вашингтоне отметили, что речь идет о фокусной поддержке, связанной с тем, что "в результате конфликта на Востоке Украины 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи".
Как отмечается, с 2014 года Соединенные Штаты предоставили более 306 млн долларов помощи нуждающимся в Украине, в том числе в виде продуктов питания, жилья, безопасной питьевой воды и защиты наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых людей .
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