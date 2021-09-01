США предоставят Украине еще 45 млн долларов из-за агрессии РФ

Правительство США в этом году предоставит Украине дополнительные $45 млн гуманитарной помощи в связи с конфликтом на Востоке Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Украины, текст которого опубликовала "Европейская правда".

"В этом году gравительство США предоставит Украине дополнительные 45 млн долларов гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.

В Вашингтоне отметили, что речь идет о фокусной поддержке, связанной с тем, что "в результате конфликта на Востоке Украины 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи".

Как отмечается, с 2014 года Соединенные Штаты предоставили более 306 млн долларов помощи нуждающимся в Украине, в том числе в виде продуктов питания, жилья, безопасной питьевой воды и защиты наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых людей .

Ранее сообщалось, что президент Зеленский пообещал США представить "план трансформации" для всеобъемлющих изменений в государстве.

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