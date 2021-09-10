Brexit: ЄС застеріг, що зміна протоколу щодо Північної Ірландії тільки погіршить ситуацію

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зауважив, що у ЄС розуміють невдоволення юніоністів Північної Ірландії через угоду про Brexit, але зміни ще більше ускладнять життя як для бізнесу, так і споживачів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це він сказав під час виступу у Белфасті.

За кілька годин до того Демократична юніоністська партія погрожувала заблокувати роботу парламенту Північної Ірландії, якщо в найближчі тижні протокол щодо Північної Ірландії не буде суттєво змінений.

Шефчович закликав політсили пом’якшити риторику і дати можливість спокійно продовжити діалог і шукати спосіб зменшити напругу.

Нагадаємо, "північноірландський" протокол є частиною угоди про вихід Британії з ЄС. Він передбачає збереження на острові Ірландія - між Ірландією-членом ЄС та Північною Ірландією-частиною Британії - "прозорого" кордону, який передбачений угодою від 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у регіоні. Щоб уможливити відсутність там митних перевірок, митний кордон змістили у порти, і тепер для перевезення товарів між Північною Ірландією та рештою Британії необхідно надавати митну документацію. Таким станом справ категорично невдоволені юніоністи і лоялісти, вважаючи це фактично зазіханням на належність регіону до Сполученого Королівства.

Марош Шефчович в своєму виступі в Королівському університеті Белфасту наголосив, що дуже добре обізнаний із претензіями юніоністів, але альтернативи протоколу немає.

"Хоча ми продовжимо шукати рішення, щоб зменшити наслідки Brexit для вашого повсякденного життя, повністю позбутися їх не вийде - це результат виходу Британії з блоку і рішень уряду Британії. Протокол - це не проблема, навпаки, це єдине рішення, яке у нас є. Якщо не дотримуватися його - проблеми від цього не зникнуть, це тільки забере інструмент для їхнього вирішення", - наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

"Повторні перемовини щодо протоколу, як пропонує уряд Британії - це означає нестабільність, непевність і непередбачуваність у Північній Ірландії. Не забувайте, що ми і так 5 років рухалися до того, що маємо зараз", - додав Шефчович.

За кілька днів до того британський перемовник щодо Brexit Девід Фрост сказав, що Британія згодна залишити протокол, але за умови значних змін щодо митних перевірок товарів, які перевозяться через Ірландське море.

Читайте також: Метастази Brexit: куди заведуть Північну Ірландію нові масові протести