Brexit: ЕС предупредил, что изменение протокола по Северной Ирландии только ухудшит ситуацию

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что в ЕС понимают недовольство юнионистов Северной Ирландии из-за соглашения о Brexit, но изменения еще больше усложнят жизнь как бизнесу, так и потребителям.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом он сказал во время выступления в Белфасте.

За несколько часов до того Демократическая юнионистская партия угрожала заблокировать работу парламента Северной Ирландии, если в ближайшие недели протокол о Северной Ирландии не будет существенно изменен.

Шефчович призвал политсилы смягчить риторику и дать возможность спокойно продолжить диалог и искать способ уменьшить напряжение.

Напомним, "североирландский протокол" является частью соглашения о выходе Британии из ЕС. Он предусматривает сохранение на острове Ирландия - между Ирландией - членом ЕС и Северной Ирландией - частью Великобритании - "прозрачной" границы, которая предусмотрена соглашением от 1998 года, положившим конец многолетнему конфликту в регионе. Чтобы сделать возможным отсутствие там таможенных проверок, таможенную границу сместили в порты, и теперь для перевозки товаров между Северной Ирландией и остальной Британией необходимо предоставлять таможенную документацию. Таким положением дел категорически недовольны юнионисты и лоялисты, считая это фактически посягательством на принадлежность региона к Соединенному Королевству.

Шефчович в своем выступлении в Королевском университете Белфаста подчеркнул, что очень хорошо знаком с претензиями юнионистов, но альтернативы протоколу нет.

"Хотя мы продолжим искать решение, чтобы уменьшить последствия Brexit для вашей повседневной жизни, полностью избавиться от них не получится - это результат выхода Британии из блока и решений правительства Великобритании. Протокол - это не проблема, наоборот, это единственное решение, которое у нас есть. Если не соблюдать его - проблемы от этого не исчезнут, это только заберет инструмент для их решения", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

"Повторные переговоры по протоколу, как предлагает правительство Британии - это значит нестабильность, неуверенность и непредсказуемость в Северной Ирландии. Не забывайте, что мы и так пять лет двигались к тому, что имеем сейчас", - добавил Шефчович.

За несколько дней до того британский переговорщик по Brexit Дэвид Фрост сказал, что Великобритания согласна оставить протокол, но при условии значительных изменений по таможенным проверкам товаров, перевозимым через Ирландское море.

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