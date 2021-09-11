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Росія вже використовує "Північний потік-2" для політичного тиску- Єрмак

Субота, 11 вересня 2021, 10:11

Україна побоюється, що гарантії Німеччини та США для унеможливлення енергетичного тиску Росії за допомогою газопроводу "Північний потік-2" не будуть виконані. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

Він нагадав, що ціна ф’ючерсів на нафту вже досягла 700 доларів – і це, за його словам, є свідченням політичного тиску з боку РФ. "Росія вперше використала газ як інструмент для політичних маніпуляцій ще в далекому 1995 році", - нагадав Єрмак.

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"Під час наших розмов із канцлеркою Меркель та під час візиту до Вашингтон і зустрічі з президентом Байденом ми почули пропозиції для гарантуванню недопущення політичного тиску через "Північний потік". Тепер наше завдання – щоб ці обіцянки були зафіксовані на папері і виконувались", - додав Єрмак. 

В цьому контексті він побоюється, що ці гарантії можуть стати для України другим Будапештським меморандумом. 

"Ми вже бачили багато гарантій, які не виконувалися",- зазначив керівник Офісу президента.

Як відомо, російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2" та планує розпочати подачу природного газу по ньому з наступного місяця.

Посол України у США Оксана Маркарова вважає, що попри фактичну добудову російського газопроводу, санкції ще можуть зупинити його. 

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2.

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Північний потік-2
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