Россия уже использует "Северный поток-2" для политического давления - Ермак

Украина опасается, что гарантии Германии и США для предотвращения энергетического давления России с помощью газопровода "Северный поток-2" не будут выполнены.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время форума YES-Brainstorming сделал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он напомнил, что цена фьючерсов на нефть уже достигла 700 долларов - и это, по его словам, является свидетельством политического давления со стороны РФ. "Россия впервые использовала газ как инструмент для политических манипуляций еще в далеком 1995 году", - напомнил Ермак.

"Во время наших бесед с канцлером Меркель и во время визита в Вашингтон и встречи с президентом Байденом мы услышали предложения для обеспечения недопущения политического давления через "Северный поток". Теперь наша задача - чтобы эти обещания были зафиксированы на бумаге и выполнялись", - добавил Ермак.

В этом контексте он опасается, что эти гарантии могут стать для Украины вторым Будапештским меморандумом.

"Мы уже видели много гарантий, которые не выполнялись", - отметил руководитель Офиса президента.

Как известно, российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2" и планирует начать подачу газа по нему с октября.

Посол Украины в США Оксана Маркарова допускает, что, несмотря на фактическое завершение строительства российского проекта, санкции еще могут остановить его.

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