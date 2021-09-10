Посол України у США не виключає, що санкції ще зупинять Північний потік-2

Посол України у США Оксана Маркарова вважає, що попри фактичну добудову російського газопроводу "Північний потік-2", санкції ще можуть зупинити його.

Про це вона сказала в інтерв’ю Європейській правді.

"Я би так не казала", - зауважила Оксана Маркарова на слова про те, що "Північний потік-2" зупинити все ж не вдалося.

За її словами, санкції залишаються важливим інструментом, попри те, що ПП2 фактично добудований.

"Ми вважаємо що "Північний потік" - це зброя. Наша точка зору не змінилась. Більш того, Сполучені Штати вважають, що "Північний потік" - це поганий потік. Друге: залишаються санкції абсолютно на всі російські компанії, російські судна. Більш того, ми постійно надаємо додаткову інформацію нашим партнерам і колегам тут, і додаткові санкції кожні три місяці повинні переглядатись і накладатись… Навіть якщо він буде на 100% добудований, є ще інші питання - питання сертифікації", - зазначила Оксана Маркарова.

Вона зауважила, що у тому числі у заяві після візиту до Вашингтона Ангели Меркель зазначається, що Україна після запуску ПП2 має залишатись транзитною державою.

"Ми зараз будемо активно співпрацювати з двома спецпредставниками (Німеччини і США - ред.),щоб надати свою позицію і обговорити, що саме має бути зроблено для того, щоб ці заяви мали також практичне наповнення. Звісно, це буде складне питання - тому що Росія не для того будує "Північний потік", - додала посол.

Як відомо, Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Раніше повідомлялося, що "Газпром" планує розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" з наступного місяця.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США. Єврокомісія направила відповідь Києву і заявила "про готовність продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою".

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2