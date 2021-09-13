Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Хорватія вперше проводить повністю електронний перепис населення

Понеділок, 13 вересня 2021, 10:58

У Хорватії 13 вересня почався електронний перепис населення, він вперше відбувається повністю у цифровому форматі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Перепис під гаслом "Створимо разом картину Хорватії" має на меті встановити чисельність і просторовий розподіл населення та його демографічні, освітні, міграційні, економічні та інші характеристики, а також дані про домогосподарства і житло. 

На першому етапі, що триває до 26 вересня, громадяни будуть самостійно вносити дані в анкету на порталі e-građani. Всього у ній 38 запитань. 

З 27 вересня по 17 жовтня почнуть роботу 8000 переписувачів - вони опитають людей, які з тих чи інших причин не заповнив анкету сам або зробив у ній помилки, вносячи дані за допомогою електронних пристроїв.

За відмову надавати дані, надання неточної або неповної інформації загрожує штраф у розмірі до 5000 кун (667 євро).

Перші результати перепису очікуються в кінці року.

Як повідомлялося, перепис населення триває також у Болгарії. У перші ж години система зазнала хакерської атаки, але невдалої. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Хорватія ЄвроЖиття
powered by lun.ua

Статті

"Джавеліни", "Північний потік-2" та майбутнє Києва у НАТО: інтерв'ю посла України в США

Оксана Маркарова: "Все не так просто, не всі країни в НАТО однаково нас підтримують. Є ті, з ким точаться дискусії".
13 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Вашингтон, Європейська правда

20 років 9/11: як найбільший в історії теракт змінив Америку та світ

Після 9/11 маятник між демократією та безпекою хитнувся в бік другої. Це стало потужним тригером для посилення позицій радикалів.
11 вересня 2021 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

Примус до інтеграції: які наслідки матиме угода Лукашенка з Путіним

Вперше за останні роки Кремлю вдалося отримати істотні дивіденди від підтримки Лукашенка. Чи означає це кінець суверенітету Білорусі?
10 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда