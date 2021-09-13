Хорватія вперше проводить повністю електронний перепис населення

У Хорватії 13 вересня почався електронний перепис населення, він вперше відбувається повністю у цифровому форматі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Перепис під гаслом "Створимо разом картину Хорватії" має на меті встановити чисельність і просторовий розподіл населення та його демографічні, освітні, міграційні, економічні та інші характеристики, а також дані про домогосподарства і житло.

На першому етапі, що триває до 26 вересня, громадяни будуть самостійно вносити дані в анкету на порталі e-građani. Всього у ній 38 запитань.

З 27 вересня по 17 жовтня почнуть роботу 8000 переписувачів - вони опитають людей, які з тих чи інших причин не заповнив анкету сам або зробив у ній помилки, вносячи дані за допомогою електронних пристроїв.

За відмову надавати дані, надання неточної або неповної інформації загрожує штраф у розмірі до 5000 кун (667 євро).

Перші результати перепису очікуються в кінці року.

Як повідомлялося, перепис населення триває також у Болгарії. У перші ж години система зазнала хакерської атаки, але невдалої.