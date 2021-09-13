Хорватия впервые проводит полностью электронную перепись населения

В Хорватии 13 сентября началась электронная перепись населения, она впервые происходит полностью в цифровом формате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Перепись под лозунгом "Создадим вместе картину Хорватии" имеет целью установить численность и пространственное распределение населения и его демографические, образовательные, миграционные, экономические и другие характеристики, а также данные о домохозяйства и жилье.

На первом этапе, который продлится до 26 сентября, граждане будут самостоятельно вносить данные в анкету на портале e-građani. Всего в ней 38 вопросов.

С 27 сентября по 17 октября начнут работу 8000 переписчиков - они опросят людей, которые по тем или иным причинам не заполнили анкету самостоятельно или сделали в ней ошибки, внося данные с помощью электронных устройств.

За отказ предоставлять данные, предоставление неточной или неполной информации грозит штраф в размере до 5000 кун (667 евро).

Первые результаты переписи ожидаются в конце года.

Как сообщалось, перепись населения продолжается также в Болгарии. В первые часы система подверглась хакерской атаке, но неудачной.