Україна працює над передачею затриманого в Чехії росіянина-співучасника окупації Криму

Україна працює над тим, щоб затриманого у Чехії громадянина Росії, який сприяв протиправній анексії півострова, передали для суду в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі УНІАН.

"12 вересня правоохоронні органи Чеської Республіки затримали в міжнародному аеропорту Праги на запит України громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті. Затримання стало результатом злагоджених дій українських та чеських правоохоронців задля притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема участі в російській окупації Криму", - розповів Олег Ніколенко.

У зв'язку з цим, українська сторона зараз працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні, зазначив він.

Нагадаємо, про затримання Франчетті стало відомо у неділю 12 вересня. Його затримали в аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

Наразі Франчетті постійно живе у Празі, де працює тренером з фітнесу. У 2019 році Чеське радіо з посиланням на джерела повідомляло, що Франчетті потрапив у поле зору чеської контррозвідки.

Раніше минулого тижня у Чехії засудили до 20-річного тюремного ув'язнення двох чехів, які брали участь у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.