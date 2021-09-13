Украина работает над передачей задержанного в Чехии россиянина-соучастника оккупации Крыма

Украина работает над тем, чтобы задержанного в Чехии гражданина России, который способствовал противоправной аннексии Крыма, передали для суда в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН.

"12 сентября правоохранительные органы Чешской Республики задержали в международном аэропорту Праги на запрос Украины гражданина Российской Федерации Александра Франчетти. Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участия в российской оккупации Крыма", - рассказал Олег Николенко.

В связи с этим, украинская сторона сейчас работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине, отметил он.

Напомним, о задержании Франчетти стало известно в воскресенье 12 сентября. Его задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.

В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", которая отвечала за охрану линий электропередачи, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп". Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

Сейчас Франчетти постоянно живет в Праге, где работает тренером по фитнесу. В 2019 году Чешское радио со ссылкой на источники сообщало, что Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки.

Ранее на прошлой неделе в Чехии были приговорены к 20-летнему тюремному заключению двое чехов, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.