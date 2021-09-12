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Чехія по запиту України затримала активіста анексії Криму

Неділя, 12 вересня 2021, 16:01

В аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, було затримано громадянина  РФ Александра Франчетті.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Свобода", про це спочатку повідомили представники російської влади в анексованому Криму, а згодом підтвердили у чеській поліції.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму. Як раніше зазначали ЗМІ, ще за кілька днів до початку російської операції по анексії півострова він угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередач, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".

Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

 

Наразі Франчетті постійно живе в Празі, де працює тренером з фітнесу. У 2019 році Чеське радіо з посиланням на джерела повідомляло, що  Франчетті потрапив в поле зору чеської контррозвідки.

Нагадаємо, на цьому тижні у Чехії було засуджено до  20-річного тюремного ув'язнення двох чехів, які приймали участь у бойових діях на сході України на боці сепаратистів.

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