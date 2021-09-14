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У Сенаті США погрожують призупинити призначення у Мінфіні до санкцій проти Nord Stream 2

Вівторок, 14 вересня 2021, 15:34

Представники Республіканської партії в Сенаті США пригрозили призупинити на невизначений термін призначення п'яти високопоставлених чиновників Міністерства фінансів, якщо адміністрація Байдена не внесе в чорний список компанію, яка керує газопроводом "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal.

Сенатор від Пенсільванії Пет Тумі і сенатор від Техасу Тед Круз заявили, що готові затвердити кандидатури на посади в Мінфіні, які в тому числі контролюють санкції та фінансування боротьби з тероризмом, якщо міністерство внесе в чорний список компанію Nord Stream 2 AG, яка належить Росії та є оператором трубопроводу.

Як відомо, у травні Державний департамент США скасував санкції, які, за словами опонентів проєкту, могли б його зупинити. Заходи були спрямовані на компанію Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора Матіаса Варніга, союзника Путіна.

Нагадаємо, у Німеччині підтвердили, що отримали усі необхідні документи для початку процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". 

Раніше повідомлялося, що "Газпром" хоче розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" вже у жовтні. Втім, ці терміни є далекими від реальності.

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США Північний потік-2 санкції
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