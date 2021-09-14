В Сенате США угрожают приостановить назначения в Минфине до санкций против Nord Stream 2

Представители Республиканской партии в Сенате США пригрозили приостановить на неопределенный срок назначение пяти высокопоставленных чиновников Министерства финансов, если администрация Байдена не внесет в черный список фирму, управляющую "Северным потоком-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal.

Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми и сенатор от Техаса Тед Круз заявили, что готовы утвердить кандидатуры на должности в Минфине, которые, в том числе, контролируют санкции и финансирование борьбы с терроризмом, если министерство внесет в черный список принадлежащую России компанию Nord Stream 2 AG, которая является оператором трубопровода.

Как известно, в мае Государственный департамент США отменил санкции, которые, по словам оппонентов проекта, могли бы его остановить. Мероприятия были направлены на компанию Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Матиаса Варнига, союзника Путина.

Напомним, в Германии подтвердили, что получили все необходимые документы для начала процесса сертификации газопровода "Северный поток-2".

Российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что "Газпром" хочет начать подачу природного газа по "Северному потоку-2" уже в октябре. Однако, эти планы далеки от реальности.