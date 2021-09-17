Хорватія до кінця року отримає безвіз із США

Громадяни Хорватії зможуть подорожувати до США без візи вже в кінці поточного року.

Про це заявила помічник секретаря з міжнародних справ Департаменту національної безпеки США Серена Хой, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Очікується, що міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас ухвалить рішення до кінця вересня.

"І тоді, сподіваюся, якщо все буде добре, ми оптимістично очікуємо, що до кінця року Хорватія фактично зможе почати використовувати програму безвізового режиму (VWP) для подорожей до Сполучених Штатів", - сказала Хой.

Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно висунув Хорватію до програми VWP на початку серпня, а посольство США у лютому заявляла, що Хорватія виконала вимогу щодо рівня відмов у видачі віз нижче 3%.

За даними американських джерел, однією з основних перешкод є громадяни Боснії та Герцеговини, які мають хорватські паспорти.

Якщо Хорватія дійсно приєднається до програми безвізового режиму, лише три країни-члени ЄС (Болгарія, Румунія та Кіпр) повинні будуть подавати документи на візи для поїздок до США.

Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович заявив у серпні, що приєднання Хорватії до VWP також важливо для спроби країни приєднатися до Шенгенської зони.

Нагадаємо, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Хорватія перебуває на правильному шляху для введення євро у 2023 році.