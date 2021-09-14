Єврокомісія очікує, що Хорватія буде готова до запровадження євро у 2023 році

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Хорватія перебуває на правильному шляху для введення євро у 2023 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Домбровскіс під час візиту в Загреб зазначив, що проблеми все ще існують, наприклад, з державним управлінням і судовою системою, яка повинна стати більш ефективною.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович сказав, що він упевнений, що його країна буде готова увійти в єврозону 1 січня 2023 року.

Міністр фінансів Здравко Марич підкреслив, що не бачить причин, за якими Хорватія не відповідатиме не пізніше березня наступного року необхідним критеріям для вступу в зону євро: прогнозований дефіцит в цьому році становить 3,8%, а в наступному році - 2,6% ВВП.

Після заяви Домбровскіса праворадикальна політична партія Хорватських сувереністів заявила, що не відмовиться від національної валюти куна без демократичної боротьби.

Партія розпочала кампанію проти вступу в єврозону два роки тому, а зараз заявила, що має намір активізувати зусилля і буде домагатися референдуму з цього питання.

Прем'єр у відповідь заявив, що в проведенні референдуму немає необхідності.