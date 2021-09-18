Мер Будапешта пообіцяв звільнити Угорщину від Орбана

Лідер в боротьбі за можливість стати об'єднаним кандидатом від опозиції на виборах наступного року, мер Будапешта Гергей Корачонь, почав свою передвиборну кампанію в п'ятницю, пообіцявши звільнити країну від прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Ліберальний мер Будапешта Гергей Корачонь є одним з п'яти претендентів очолити коаліцію основних опозиційних партій на виборах весною наступного року. У п’ятницю він звернувся до кількох сотень прихильників, які зібралися, незважаючи на дрібний дощ, в угорській столиці.

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Корачонь сказав, що вибори наступної весни будуть "святом, а не знущанням над демократією".

"Починаючи від завтра, ми звільнимо Угорщину від правління Віктора Орбана", - сказав він.

Шість опозиційних партій країни вирішили відмовитися від ідеологічних розбіжностей і узгодити своїх кандидатів на виборах, щоб перемогти партію Віктора Орбана "Фідес", яка має більшість у дві третини в парламенті.

Незважаючи на те, що Орбан користується популярністю в своїй країні, критики звинувачують його в автократичних тенденціях і в захопленні контролю над ЗМІ.

Праймеріз угорської опозиції розпочинається в суботу і буде проходити в два тури. Попередні вибори є частиною виборчої стратегії опозиціонерів щодо висунення єдиних спільних кандидатів проти суперника від "Фідес" в кожному виборчому окрузі.

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Цей метод привів до значних успіхів на місцевих виборах в 2019 році, коли опозиційна коаліція змістила керівництво Будапешта і більшості великих міст Угорщини.

Опозиційні політики говорять, що їхня стратегія єдності - єдиний спосіб перемогти Орбана після того, як його партія в 2011 році створила і в односторонньому порядку ухвалила новий закон про вибори.

Нещодавні опитування показують, що об’єднана опозиція та партія Орбана йдуть "нога в ногу", і оглядачі прогнозують непередбачувані результати виборів.