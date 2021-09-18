Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Мэр Будапешта пообещал освободить Венгрию от Орбана

Суббота, 18 сентября 2021, 17:47

Лидер в борьбе за возможность стать объединенным кандидатом от оппозиции на выборах в следующем году, мэр Будапешта Гергей Корачонь, начал свою предвыборную кампанию в пятницу, пообещав освободить страну от премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Либеральный мэр Будапешта Гергей Корачонь является одним из пяти претендентов возглавить коалицию основных оппозиционных партий на выборах весной следующего года. В пятницу он обратился до нескольких сотен сторонников, собравшихся, несмотря на мелкий дождь, в венгерской столице.

Читайте также
Мэр Будапешта добивается референдума по строительству китайского университета, которое планирует Орбан

Корачонь сказал, что выборы следующей весной будут "праздником, а не издевательством над демократией".

"Начиная с завтрашнего дня, мы освободим Венгрию от правления Виктора Орбана", - сказал он.

Шесть оппозиционных партий страны решили отказаться от идеологических разногласий и согласовать своих кандидатов на выборах, чтобы победить партию Виктора Орбана "Фидес", которая имеет большинство в две трети в парламенте.

Несмотря на то, что Орбан пользуется популярностью в своей стране, критики обвиняют его в автократических тенденциях и в захвате контроля над СМИ.

Праймериз венгерской оппозиции начинается в субботу и будет проходить в два тура. Предыдущие выборы являются частью избирательной стратегии оппозиционеров по выдвижению единых общих кандидатов против соперника от "Фидес" в каждом избирательном округе.

Читайте также
Мэр Будапешта начал кампанию, чтобы выиграть у Орбана выборы в 2022 году

Этот метод привел к значительным успехам на местных выборах в 2019 году, когда оппозиционная коалиция сместила руководство Будапешта и большинстве крупных городов Венгрии.

Оппозиционные политики говорят, что их стратегия единства - единственный способ победить Орбана после того, как его партия в 2011 году создала и в одностороннем порядке приняла новый закон о выборах.

Последние опросы показывают, что объединенная оппозиция и партия Орбана идут "нога в ногу", и обозреватели прогнозируют непредсказуемые результаты выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия
powered by lun.ua

Статьи

Газовый шантаж Путина: серьезно, но Украина имеет шансы на победу

Серьезность ситуации на газовом рынке не означает неизбежность проигрыша. Украина может сохранить транзит, загрузить ГТС и при этом значительно снизить цены (укр.).
18 сентября 2021 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)

Последний аргумент для изменений: какие последствия будет иметь скандал вокруг Doing Business

Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей публикации рейтинга Doing Business. Как теперь заставить правительства проводить дерегуляцию?
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Две недели до взрыва: почему новые выборы только усугубят политический кризис в Грузии

Политический кризис в Грузии, длящийся уже почти год, вскоре может выйти на новый, беспрецедентно высокий уровень (укр.)
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда