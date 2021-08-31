Мер Будапешта домагається референдуму з будівництва китайського університету, яке планує Орбан

Угорська національна виборча комісія схвалила запит мера Будапешта на проведення референдуму щодо запланованого будівництва кампусу китайського університету Фудань, завдавши удару по прем'єр-міністру Віктору Орбану, який підтримує проєкт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Національна виборча комісія схвалила мій запит про референдум щодо Фуданського університету", - заявив мер угорської столиці Гергей Корачонь на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також В Угорщині намір будівництва китайського університету можуть винести на референдум

За словами Корачоня, наступного місяця почнеться кампанія зі збору 200 тисяч підписів, необхідних для ініціювання процесу референдуму, якщо рішення комісії не буде оскаржено в суді.

У разі проведення референдуму громадян запитають, чи хочуть вони скасувати закон, який парламент ухвалив раніше цього року, що схвалює будівництво.

Відповідно до угоди, підписаної між урядом Орбана і університетом, який розташований у Шанхаї, перший у Європі кампус університету займатиме площу 500 тисяч квадратних метрів.

Орбан стверджує, що престижний китайський університет дозволить тисячам угорських та іноземних студентів отримати високоякісну освіту.

Однак будівництво комплексу, яке планується завершити до 2024 року, викликало вуличні протести і звинувачення опозиції в тому, що Орбан нав'язує місту небажаний проєкт і ставить під загрозу попередній план будівництва студентського житла в тому ж районі.

Читайте також Угорщина попри тиск ЄС не змінюватиме закони, щоб дозволити роботу університету Сороса

Згідно з проєктними документами, які опублікував угорський сайт журналістських розслідувань Direkt36.hu, велика частина запланованих витрат на проєкт китайського університету в розмірі 1,5 мільярда євро буде покрита за рахунок китайського кредиту Угорщині в розмірі 1,3 мільярда євро.

46-річний Корачонь, який прагне кинути виклик Орбану на виборах на початку наступного року, також звинувачує прем'єр-міністра Віктор Орбана у тому, що він змістив курс Угорщини від ЄС у бік Китаю.

У червні Корачонь, який став мером Будапешта в 2019 році, перейменував вулиці навколо території кампусу у "Вільний шлях Гонконгу" і в "Дорогу уйгурських мучеників".