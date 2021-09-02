Партія Саакашвілі підписала "угоду Мішеля", з якої вже вийшла правляча партія

Найбільша опозиційна політсила Грузії "Єдиний національний рух" (ЄНР) вирішила підписати запропоновану президентом Євроради угоду для виходу з політичної кризи, з якої вже вийшла правляча "Грузинська мрія".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия", про це увечері 1 вересня заявив її лідер Ніка Мелія.

За його словами, такий крок допоможе згуртувати опозицію перед місцевими виборами 2 жовтня.

"Ми підписуємо угоду від 19 квітня, чим підтверджуємо нашу готовність і підкреслюємо віру в те, що разом з іншими прозахідними силами переможемо на референдумі 2 жовтня (місцевих виборах - ред.). Ми підписуємо угоду, щоб не збулася мрія "Грузинської мрії" і західні партнери через цю ненадійну владу не дистанціювалися від грузинського народу", - заявив Мелія.

Також Мелія розкритикував відмову уряду від другої частини макрофінансової допомоги ЄС, яка була "прив’язана" до судової реформи.

Правляча партія "Грузинська мрія", що вийшла з угоди Шарля Мішеля близько місяця тому, мотивувала свій крок передусім тим, що ЄНР так і не підписав угоду.

Нагадаємо, після парламентських виборів у жовтні 2020 року опозиція не визнала їхні результати і бойкотувала роботу парламенту. Надалі кризу ускладнив арешт лідера "ЄНР" Ніки Мелії. Щоб врегулювати кризу, президент Євроради Шарль Мішель запропонував грузинським політсилам посередництво і компромісну угоду, яку більшість партій погодилися підписати 19 квітня. У підсумку депутати цих політсил увійшли у парламент, а Мелію випустили з-під варти.

30 травня "Єдиний національний рух" припинив бойкотувати роботу парламенту, але так і не приєднався до угоди. 28 липня "Грузинська мрія" заявила про вихід з неї, наголошуючи, що найбільша опозиційна партія не підписала документ, але при цьому вимагає від влади виконувати його положення. Серед іншого, це означає, що "Мрія" не збирається призначати дострокові парламентські вибори, якщо не отримає на місцевих виборах 43% голосів - що було головною мотивацією опозиційних сил, які підписали "угоду Мішеля".