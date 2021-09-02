Партия Саакашвили подписала "соглашение Мишеля", из которого вышла правящая партия

Крупнейшая оппозиционная политсила Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) решила подписать предложенное президентом Евросовета соглашение для выхода из политического кризиса, из которого вышла правящая "Грузинская мечта".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия", об этом вечером 1 сентября заявил ее лидер Ника Мелия.

По его словам, такой шаг поможет сплотить оппозицию перед местными выборами 2 октября.

"Мы подписываем соглашение от 19 апреля, чем подтверждаем нашу готовность и подчеркиваем веру в то, что вместе с другими прозападными силами победим на референдуме 2 октября (местных выборах. - Ред.). Мы подписываем соглашение, чтобы не сбылась мечта "Грузинской мечты" и западные партнеры из-за этой ненадежной власти не дистанцировались от грузинского народа", - заявил Мелия.

Также Мелия раскритиковал отказ правительства от второй части макрофинансовой помощи ЕС, которая была "привязана" к судебной реформе.

Правящая партия "Грузинская мечта", которая вышла из соглашения Шарля Мишеля около месяца назад, мотивировала свой шаг прежде всего тем, что ЕНД так и не подписало соглашение.

Напомним, после парламентских выборов в октябре 2020 года оппозиция не признала их результаты и бойкотировала работу парламента. В дальнейшем кризис усложнил арест лидера ЕНД Ники Мелии. Чтобы урегулировать кризис, президент Евросовета Шарль Мишель предложил грузинским политсилам посредничество и компромиссное соглашение, которое большинство партий согласились подписать 19 апреля. В итоге депутаты этих политсил вошли в парламент, а Мелию выпустили из-под стражи.

30 мая "Единое национальное движение" прекратило бойкотировать работу парламента, но так и не присоединилось к соглашению. 28 июля "Грузинская мечта" заявила о выходе из него, отмечая, что крупнейшая оппозиционная партия не подписала документ, но при этом требует от власти выполнять его положения. Среди прочего, это означает, что "Мечта" не собирается назначать досрочные парламентские выборы, если не получит на местных выборах 43% голосов - что было главной мотивацией оппозиционных сил, которые подписали "соглашение Мишеля".