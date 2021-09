Прем’єр Грузії заявив, що судова система в країні "значно краща", ніж у ЄС

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі після критики за відмову від нової позики ЄС, для якої необхідно було провести судову реформу, заявив, що судова система Грузії вже "значно випереджає" судові системи країн-членів Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpress News.

Прем’єр запропонував порівняти ситуацію з тим, в якому стані була судова система на момент приходу до влади "Грузинської мрії", та заявив, що відтоді відбулося багато реальних реформ, які зробили її більш прозорою та відкритою.

"Судова система у Грузії значно випереджає ті, що є у чинних країнах ЄС, як свідчать усі дослідження, у тому числі у ЄС", - заявив Гарібашвілі, не уточнивши, на які дослідження посилається.

Заява Гарібашвілі з’явилась у контексті відмови від другої частини траншу макрофінансової допомоги від ЄС, отримання якого було пов’язане з судовою реформою, у відповідь на критику депутатки Європарламенту Віоли фон Крамон, пише агентство "Новости Грузии".

"На жаль, уряд Грузії не виконав умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС: реформа судової системи і так далі. Ви не можете відмовитися від того, на що і так не мали права. Ми продовжимо підтримувати грузинський народ", - заявила фон Крамон.

"Європарламентарі мені не начальство, моє начальство - грузинський народ… Якщо вони зацікавлені з’ясувати суть питання, вони мають це з’ясувати, а не робити поверхові заяви. Мені байдуже, хто що сказав - я кажу нашим людям, що це був кредит, і ми відмовилися брати додатковий кредит", - цитує прем’єра суспільний мовник.

Гарібашвілі додав, що Грузія не відмовляється від судової реформи.

31 серпня у представництві ЄС у Грузії повідомили, що країні вирішили не виділяти другий транш макрофіну у розмірі 75 млн євро у зв’язку з невиконанням умов для його отримання. Прем’єр за кілька годин до цього заявив, що уряд відмовляється від фінансової допомоги, тому що не хоче збільшувати зовнішній борг та сподівається на оптимістичні сценарії економічного зростання.

На початку липня Єврокомісія нагадувала, що призначення суддів Верховного суду всупереч закликам представників ЄС може поставити макрофін під загрозу. Попри це, 12 липня парламент з ініціативи "Грузинської мрії" підтримав шістьох кандидатів - хоча за "угодою Мішеля" про вихід з політичної кризи це рішення мало бути відкладене до проведення реформи.

23 серпня президент Євроради Шарль Мішель, зустрівшись з Гарібашвілі у Києві на полях "Кримської платформи", нагадав йому про передумови надання другого траншу макрофіну.

Underlined to prime minister @GharibashviliGe that reforms are as needed as ever.



The deadline for disbursement of macro financial assistance is looming and it is time for the Georgian government to demonstrate its commitment to the agreements and notably the reform agenda. pic.twitter.com/v3GblCpssN