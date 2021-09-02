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У Словаччині попередили людей про можливі "вибухи" під час тренувань винищувачів

Четвер, 2 вересня 2021, 13:22

Міністерство оборони Словаччини попередило, що "вибухи", які можуть чути у деяких районах, спричинені винищувачами, що долають звуковий бар’єр.  

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Польоти надзвукових винищувачів МіГ-29 ЗС Словаччини відбуваються вранці 2 серпня за маршрутом Сляч - Ліптовський Мікулаш - Яворина - Кисак - Тисовець - Сляч.

Міноборони попередило, що поблизу військових аеропортів, особливо у центрально-західній частині країни, може бути чути гучні звуки, схожі на вибухи. Такий ефект виникає, коли винищувач розганяється до швидкості звуку, близько 330 м/с.  

У відомстві перепросили за зайвий шум у зв’язку з тренуваннями. 

Нагадаємо, рік тому такий "вибух" налякав жителів Парижа. Згодом пояснили, що винищувач перетнув звуковий бар’єр, коли поспішав на допомогу рейсовому літаку, з яким диспетчери втратили зв’язок.

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Словаччина
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