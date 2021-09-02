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В Словакии предупредили людей о возможных "взрывах" во время тренировок истребителей

Четверг, 2 сентября 2021, 13:22

Министерство обороны Словакии предупредило, что "взрывы", которые могут слышать в некоторых районах, вызваны истребителями, преодолевающими звуковой барьер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Полеты сверхзвуковых истребителей МиГ-29 ВС Словакии происходят утром 2 августа по маршруту Сляч - Липтовский Микулаш - Яворина - Кисак - Тисовец - Сляч.

Минобороны предупредило, что вблизи военных аэропортов, особенно в центрально-западной части страны, может быть слышны громкие звуки, похожие на взрывы. Такой эффект возникает, когда истребитель разгоняется до скорости звука, около 330 м / с.

В ведомстве извинились за лишний шум в связи с тренировками.

Напомним, год назад такой "взрыв" напугал жителей Парижа. Впоследствии объяснили, что истребитель преодолел звуковой барьер, когда спешил на помощь рейсовому самолету, с которым диспетчеры потеряли связь.

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Словакия
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