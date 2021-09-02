У Франції під час ремонту особняка знайшли 239 золотих монет XVII століття

Сотні рідкісних золотих монет, знайдених в стінах французького особняка, у вересні будуть продані з аукціону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

239 монет, викарбуваних до Французької революції за часів правління Людовика XIII і Людовика XIV, були виявлені, коли власники особняка недалеко від Кемпера в західній частині Бретані найняли мулярів, щоб об'єднати три будівлі.

Під час роботи троє майстрів знайшли в стіні металевий ящик, наповнений золотими монетами. "Коробка була вмурована в стіну і застрягла між камінням", - розповів власник особняка Франсуа Міон.

За його словами, кілька днів по тому вони виявили ще кілька монет в мішечку, захованому над дерев'яною балкою. Про знахідку 2019 року стало відомо тільки зараз, коли власники доручили аукціонному будинку продати скарб.

Очікуваний прибуток від 250 000 до 300 000 євро буде розділений між власниками особняка і майстрами, що знайшли монети.

Серед знахідок є в тому числі дуже рідкісна монета із зображенням Людовика XIV, що датується 1646 роком - тільки вона оцінюється приблизно в 15 000 євро.

Згідно з французьким законодавством, всі археологічні знахідки автоматично належать державі, якщо вони виявлені в приватній власності, придбаній після середини 2016 року.

Але оскільки пара придбала особняк у 2012 році, їм було дозволено продати скарб замість того, щоб передати його уряду.

Нагадаємо, у французькому місті Море в старій будівлі, призначеній для ремонту, знайшли три банки з варенням, наповнених золотими злитками та сотнями золотих монет. Цінність знахідки склала понад 600 000 євро.