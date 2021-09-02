Во Франции во время ремонта особняка нашли 239 золотых монет XVII века

Сотни редких золотых монет, найденных в стенах французского особняка, в сентябре будут проданы с аукциона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

239 монет, отчеканенных до Французской революции во времена правления Людовика XIII и Людовика XIV, были обнаружены, когда владельцы особняка недалеко от Кемпера в западной части Бретани наняли каменщиков, чтобы объединить три здания своей собственности.

Во время работы трое мастеров нашли в стене металлический ящик, наполненный золотыми монетами. "Коробка была встроена в стену и застряла между камнями", - рассказал владелец особняка Франсуа Мион.

По его словам, несколько дней спустя они обнаружили еще несколько монет в мешочке, спрятанном над деревянной балкой. О находке 2019 года стало известно только сейчас, когда владельцы поручили аукционному дому продать сокровище.

Выручка от 250 000 до 300 000 евро будет разделена между владельцами особняка и мастерами, нашедшими монеты.

Среди находок есть в том числе очень редкая монета с изображением Людовика XIV, датируемая 1646 годом - только она оценивается примерно в 15 000 евро.

Согласно французскому законодательству, все археологические находки автоматически принадлежат государству, если они обнаружены в частной собственности, приобретенной после середины 2016 года.

Но поскольку пара приобрела особняк в 2012 году, им было разрешено продать сокровище вместо того, чтобы передать его правительству.

Напомним, во французском городе Морэ в старом здании, предназначенном для ремонта, нашли три банки с вареньем, наполненных золотыми слитками и сотнями золотых монет. Ценность находки составила более 600 000 евро.