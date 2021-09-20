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Італія почала пропонувати третю дозу вакцини найвразливішим групам

Понеділок, 20 вересня 2021, 10:37

Італія з 20 вересня почала пропонувати третю підсилюючу дозу вакцини від коронавірусу людям, яких вважають групами найбільшого ризику. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa. 

До таких відносять людей, що мають проблеми з імунною системою, пацієнтів з онкологічними захворюваннями і які пережили трансплантацію. Загалом це близько 3 млн осіб. 

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У провінції Рієті перших пацієнтів почали вакцинувати підсилюючою дозою ще минулого тижня. 

Загалом в країні завершили вакцинацію від коронавірусу понад 74% дорослого населення, і майже 83% щеплені принаймні першою дозою.

Ситуація з поширенням вірусу залишається відносно стабільною. За останні 24 години зареєстрували понад 3800 нових заражень коронавірусом і 26 смертей. За день до цього показники складали близько 4580 нових хворих і 51 смертей. З кінця серпня, коли добові показники заражень становили близько 7000 випадків, захворюваність в країні поступово спадає, проте в експертних колах побоюються зміни цієї тенденції через початок навчального року. 

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