Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Данії почнуть пропонувати третю дозу вакцини мешканцям будинків для літніх людей

П'ятниця, 3 вересня 2021, 15:30

У Данії почнуть пропонувати підсилюючу дозу вакцини від коронавірусу мешканцям будинків для літніх людей.

Як повідомляє "Європейська правда", таку рекомендацію оприлюднило Національне агентство охорони здоров’я.

В Агентстві зауважили, що для цієї групи особливо високий ризик важкого перебігу захворювання, тому літнім людям краще оновити захист. Посилаються у тому числі на рекомендацію Європейського агентства з лікарських засобів та Європейського центру з попередження і контролю захворювань, де зазначається, що загалом немає потреби заново вакцинувати вже щеплених людей, але варто запропонувати додаткову дозу групам підвищеного ризику - зі слабким імунітетом і тим, хто проживає у будинках для літніх людей. 

"Мешканці будинків для літніх людей - одні з перших вакцинованих в країні, і відомо, що набутий після вакцинації імунітет з часом слабшає. Також відомо, що у літніх людей може бути слабша імунна реакція на вакцину. З огляду на це, а також через зростання кількості заражень в будинках для літніх людей, ми вважаємо за необхідне провести ревакцинацію, щоб забезпечити їм якнайкращий захист від тяжкого перебігу захворювання", - зазначила заступниця директора Агентства громадського здоров’я Хелен Більстед-Пробст. 

Вакцинацію третьою дозою у будинках для літніх почнуть з наступного тижня. 

Раніше Данія вже почала повторну вакцинацію людей з особливо слабким імунітетом

Серед мешканців будинків для літніх людей вакциновані від коронавірусу 96%, а загалом серед населення країни - більше 83% дорослих.

З 10 вересня Данія більше не вважатиме COVID-19 хворобою, що становить серйозну загрозу для суспільства, і скасує всі обмеження, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу.

Читайте також: Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Коронавірус Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі

Хто з українців залишився у Кабулі і чи загрожує їм небезпека? Навіщо українські спецпризначенці виконували операцію, від якої відмовилися збройні сили інших країн?
3 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень

Як змусити вакцинуватися противників щеплень? Європейські країни одна за одною запроваджують  обмеження для невакцинованих. 
3 вересня 2021 — Марія Ємець, Європейська правда

Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою

Що отримала Україна за результатами зустрічі у Білому домі? І які сигнали президенти Байден та Зеленський направили один одному?
2 вересня 2021 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"