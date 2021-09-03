У Данії почнуть пропонувати третю дозу вакцини мешканцям будинків для літніх людей

У Данії почнуть пропонувати підсилюючу дозу вакцини від коронавірусу мешканцям будинків для літніх людей.

Як повідомляє "Європейська правда", таку рекомендацію оприлюднило Національне агентство охорони здоров’я.

В Агентстві зауважили, що для цієї групи особливо високий ризик важкого перебігу захворювання, тому літнім людям краще оновити захист. Посилаються у тому числі на рекомендацію Європейського агентства з лікарських засобів та Європейського центру з попередження і контролю захворювань, де зазначається, що загалом немає потреби заново вакцинувати вже щеплених людей, але варто запропонувати додаткову дозу групам підвищеного ризику - зі слабким імунітетом і тим, хто проживає у будинках для літніх людей.

"Мешканці будинків для літніх людей - одні з перших вакцинованих в країні, і відомо, що набутий після вакцинації імунітет з часом слабшає. Також відомо, що у літніх людей може бути слабша імунна реакція на вакцину. З огляду на це, а також через зростання кількості заражень в будинках для літніх людей, ми вважаємо за необхідне провести ревакцинацію, щоб забезпечити їм якнайкращий захист від тяжкого перебігу захворювання", - зазначила заступниця директора Агентства громадського здоров’я Хелен Більстед-Пробст.

Вакцинацію третьою дозою у будинках для літніх почнуть з наступного тижня.

Раніше Данія вже почала повторну вакцинацію людей з особливо слабким імунітетом.

Серед мешканців будинків для літніх людей вакциновані від коронавірусу 96%, а загалом серед населення країни - більше 83% дорослих.

З 10 вересня Данія більше не вважатиме COVID-19 хворобою, що становить серйозну загрозу для суспільства, і скасує всі обмеження, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу.

Читайте також: Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.