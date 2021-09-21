У Словаччині колишнього антикорупційного прокурора засудили до 14 років за корупцію і хабар
У Словаччині засудили колишнього високопоставленого прокурора до 14 років ув'язнення та конфіскації за звинуваченням у корупції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
Душан Ковачик тривалий час обіймав посаду головного обвинувача країни у справах щодо корупції та організованої злочинності.
Його звинувачували у співпраці з мафіозною групою, в одержання хабаря та у двох випадках вилучення важливої інформації зі справ під час слідства.
За даними слідства, у 2017 році Ковачик отримав хабар у 50 тисяч євро, в обмін на який колишній прокурор допоміг одному з лідерів словацької мафії уникнути ув'язнення.
Суд визнав Ковачика винним за всіма пунктами, але рішення не є остаточним. Колишній прокурор на суді своєї провини не визнав, а його адвокат одразу після винесення рішення заявив про подачу апеляції.
Нагадаємо, на початку вересня Генпрокуратура Словаччини закрила справу проти колишнього глави Словацької інформаційної служби (SIS) Володимира Пчолінського, затриманого за підозрою в корупції.
Також закрита справа проти другої найбагатшої людини Словаччини, інвестора Ярослава Гашчака, якому висували звинувачення в участі у корупційному скандалі "Горила" в 2011 році.
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