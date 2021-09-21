В Словакии бывшего антикоррупционного прокурора приговорили к 14 годам за коррупцию и взятки

В Словакии осудили бывшего высокопоставленного прокурора к 14 годам заключения и конфискации по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Душан Ковачик долгое время занимал должность главного обвинителя страны по делам о коррупции и организованной преступности.

Его обвиняли в сотрудничестве с мафиозной группой, в получение взятки и в двух случаях изъятия важной информации по делам в ходе следствия.

По данным следствия, в 2017 году Ковачик получил взятку в 50 000 евро, в обмен на который бывший прокурор помог одному из лидеров словацкой мафии избежать заключения.

Суд признал Ковачика виновным по всем пунктам, но решение не является окончательным. Бывший прокурор на суде своей вины не признал, а его адвокат сразу после вынесения решения заявил о подаче апелляции.

Напомним, в начале сентября Генпрокуратура Словакии закрыла дело против бывшего главы Словацкой информационной службы (SIS) Владимира Пчолинского, задержанного по подозрению в коррупции.

Также закрыто дело против второй богатого человека Словакии, инвестора Ярослава Гашчака, которому предъявляли обвинение в участии в коррупционном скандале "Горилла" в 2011 году.

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