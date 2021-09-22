Посла Грузії в ЄС викликали для роз'яснень у зв'язку з прослуховуванням дипломатів

Посол Грузії в Євросоюзі Вахтанг Махароблішвілі був викликаний в Брюсселі для роз'яснень у зв'язку з появою записів розмов, які в тому числі містили деталі розмов посла ЄС Карла Харцеля, дипломатів США, Ізраїлю та інших країн.

Про це заявив Харцель в коментарі грузинського телеканалу Formula.

"Вам вже відома реакція Брюсселя на прослуховування телефонних розмов. Ми ставимося до цього дуже серйозно, тому що це викликає питання. Ви знаєте, що дипломатичні відносини регулюються Віденською конвенцією. Ми, природно, не думаємо, що такий близький друг і партнер, як Грузія, братиме участь у подібній діяльності проти нас. Вчора посол Грузії в Євросоюзі був викликаний на зустріч в Брюсселі, в штаб-квартиру ЄС, щоб визначити позиції і зробити подальші відповідні кроки", - сказав Харцель.

Близько 3000 документів, які нібито розкривають стеження спецслужби, потрапили у відкритий доступ 13 вересня.

Вони стосуються здебільшого духовенства і компромату на них, але містять у тому числі розмови журналістів, опозиціонерів, держслужбовців, дипломатів. Декілька журналістів і політиків підтвердили справжність розмов.

В одному з файлів відображена розмова посла ЄС Карла Харцеля зі співробітниками, де він говорить про зустріч 9 жовтня 2020 року з представниками грузинського духовенства, та розмова посла з одним зі співробітників, у якій вони обговорюють ситуацію в Грузинській православній церкві.