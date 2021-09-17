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Грузинські спецслужби, ймовірно, прослуховували дипломатів ЄС, США та Ізраїлю 

П'ятниця, 17 вересня 2021, 15:07

Злиті у мережу записи розмов, які називають таємними записами Служби держбезпеки Грузії, у тому числі містять деталі розмов посла ЄС Карла Харцеля, дипломатів США, Ізраїлю та деяких інших країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть низка грузинських ЗМІ.

Файли із назвою "Компромат СДБ спрямований проти патріархії" опублікувала на форумі невідома особа з ім’ям Хакім Паша, нібито анонімний ексспівробітник спецслужби, пише "Новости-Грузия". 

Як пише Civil.ge, близько 3000 документів, які нібито розкривають стеження спецслужби, потрапили у відкритий доступ 13 вересня. Вони стосуються здебільшого духовенства і компромату на них, але містять у тому числі розмови журналістів, опозиціонерів, держслужбовців, дипломатів. Декілька журналістів і політиків підтвердили справжність розмов. 

Телекомпанія "Формула" повідомила, що в одному з файлів відображена розмова посла ЄС Карла Хартцеля зі співробітниками, де він говорить про зустріч 9 жовтня 2020 року з представниками грузинського духовенства, та розмова посла з одним зі співробітників, у якій вони обговорюють ситуацію в Грузинській православній церкві. Також нібито записана розмова помічника посла США Келлі Дегнан із представником МЗС Грузії, де також обговорюється зустріч 9 жовтня, і розмова посла Ізраїлю Рада Гідора з протоієреєм Георгієм Звіададзе про антисемітські заяви митрополита Іоанна Гамрекелі та інших представників духовенства.

Телекомпанія "Мтаварі архі" повідомила, що серед записів є внутрішні розмови з посольства США, зокрема розмова комунікаційниці посольства Кетрін Швейцер та співробітником з політичних питань щодо зйомок відео до дня незалежності. Деякі записи схожі на розмови представників посольств Естонії та Німеччини. 

Прокуратура Грузії почала розслідування за фактом витоку таємних записів.

Прем’єр Іраклій Гарібашвілі після появи такої інформації спершу звинуватив найбільшу опозиційну силу "Єдиний національний рух". "Я не кажу, що це опозиція записує розмови і поширює файли, але вони стоять за всією цією фальсифікацією… Ми розуміємо, що вся ця кампанія, спрямована проти церкви й уряду, тепер ще й проти дипломатів, слугує вузьким партійним інтересам", - заявив він. 

Згодом Гарібашвілі припустив, що до витоку могли бути причетними попередній прем’єр Георгій Гахарія і тодішній заступник глави СДБ Александр Ходжеванішвілі, брат якого зараз є членом партії Гахарія "За Грузію". 

Гахарія в телеефірі заперечив, що як прем’єр володів інформацією про подібні прослуховування, хоча отримував деяку інформацію від Служби держбезпеки.  

Речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано на запитання "Радіо Свобода" сказав, що у ЄС знайомі з публікаціями  грузинських ЗМІ. "Це дуже серйозне питання, тому що це має наслідки у рамках Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Ми вживаємо відповідних кроків у зв’язку з цим, але з огляду на характер цього інциденту не можемо сказати більше на даний час", - цитує його кореспондент Рікард Джозвяк. 

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