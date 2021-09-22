Посла Грузии в ЕС вызвали для разъяснений в связи с прослушиванием дипломатов

Посол Грузии в Евросоюзе Вахтанг Махароблишвили был вызван в Брюсселе для разъяснений в связи с появлением записей разговоров, которые, в том числе, содержали детали разговоров посла ЕС Карла Харцеля, дипломатов США, Израиля и других стран.

Об этом заявил Харцель в комментарии грузинского телеканала Formula.

"Вам уже известна реакция Брюсселя на прослушивание телефонных разговоров. Мы относимся к этому очень серьезно, потому что это вызывает вопросы. Вы знаете, что дипломатические отношения регулируются Венской конвенцией. Мы, естественно, не думаем, что такой близкий друг и партнер, как Грузия, будет участвовать в подобной деятельности против нас. Вчера посол Грузии в Евросоюзе был вызван на встречу в Брюсселе, в штаб-квартиру ЕС, чтобы определить позиции и сделать дальнейшие соответствующие шаги ", - сказал Харцель.

Около 3000 документов, которые якобы раскрывают слежения спецслужбы, попали в открытый доступ 13 сентября.

Они касаются в основном духовенства и компромата на них, но содержат в том числе разговоры журналистов, оппозиционеров, госслужащих, дипломатов. Несколько журналистов и политиков подтвердили подлинность разговоров.

В одном из файлов отражена разговор посла ЕС Карла Харцеля с сотрудниками, где он говорит о встрече 9 октября 2020 года с представителями грузинского духовенства, и разговор посла с одним из сотрудников, в котором они обсуждают ситуацию в Грузинской православной церкви.