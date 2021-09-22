Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Посла Грузии в ЕС вызвали для разъяснений в связи с прослушиванием дипломатов

Среда, 22 сентября 2021, 13:27

Посол Грузии в Евросоюзе Вахтанг Махароблишвили был вызван в Брюсселе для разъяснений в связи с появлением записей разговоров, которые, в том числе, содержали детали разговоров посла ЕС Карла Харцеля, дипломатов США, Израиля и других стран.

Об этом заявил Харцель в комментарии грузинского телеканала Formula.

"Вам уже известна реакция Брюсселя на прослушивание телефонных разговоров. Мы относимся к этому очень серьезно, потому что это вызывает вопросы. Вы знаете, что дипломатические отношения регулируются Венской конвенцией. Мы, естественно, не думаем, что такой близкий друг и партнер, как Грузия, будет участвовать в подобной деятельности против нас. Вчера посол Грузии в Евросоюзе был вызван на встречу в Брюсселе, в штаб-квартиру ЕС, чтобы определить позиции и сделать дальнейшие соответствующие шаги ", - сказал Харцель.

Около 3000 документов, которые якобы раскрывают слежения спецслужбы, попали в открытый доступ 13 сентября.

Они касаются в основном духовенства и компромата на них, но содержат в том числе разговоры журналистов, оппозиционеров, госслужащих, дипломатов. Несколько журналистов и политиков подтвердили подлинность разговоров.

В одном из файлов отражена разговор посла ЕС Карла Харцеля с сотрудниками, где он говорит о встрече 9 октября 2020 года с представителями грузинского духовенства, и разговор посла с одним из сотрудников, в котором они обсуждают ситуацию в Грузинской православной церкви.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия
powered by lun.ua

Статьи

Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев

Как долго ЕС будет сохранять для украинцев свободное действие безвизового режима? Есть шанс надеяться на его сохранение по крайней мере для вакцинированных.
22 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Пиррова победа Трюдо: почему выигранные выборы не решат проблем премьера Канады

Победа Либеральной партии на досрочных выборах в Канаде стала личным поражением ее лидера и премьер-министра Джастина Трюдо.
22 сентября 2021 — Дмитрий Шеренговский, для Европейской правды

Антикризисная команда Джонсона: что стоит за кадровыми изменениями в британском правительстве

Британские консерваторы теряют поддержку – рейтинги даже фиксируют их отставание от лейбористов. Удастся ли Борису Джонсону переломить ситуацию? (укр.)
21 сентября 2021 — Александр Краев, для Европейской правды