Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Словаччина зареєструвала найбільшу кількість інфікованих коронавірусом з квітня

Середа, 22 вересня 2021, 14:56

У Словаччині за останню добу підтвердили 1180 нових випадків зараження коронавірусом і це найбільший показник з квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Словацькі показники вдвічі більші, ніж в сусідніх Чехії або Угорщині, при цьому в обох країнах приблизно вдвічі більше населення.

Зараз в лікарнях Словаччини знаходиться 329 пацієнтів з підтвердженим Covid-19, з яких 44 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, а 34 підключені до апаратів ШВЛ.

Високі цифри можуть бути пов'язані з низьким числом вакцинованих. У країні з населенням в 5 мільйонів осіб 2 426 450 осіб були вакциновані першою дозою, а 2 302 314 осіб отримали дві дози. Це становить трохи більше 40% населення.

У сусідніх зі Словаччиною країнах охоплення вакцинацією коливається від 57 до 62 відсотків.

Зростання числа інфікованих деякі експерти також пов'язують з масовими заходами, які пройшли в країні з нагоди нещодавнього візиту Папи Римського Франциска.

Всього в них взяли участь понад 100 000 осіб, з яких 50 000 осіб відвідали меси у двох містах біля кордону з Чехією.

У греко-католицького архієпископа Яна Баб'яка, який разом з Папою Франциском брав участь у кількох заходах, також був позитивний тест на коронавірус. Архієпископ повністю вакцинована і має легкі симптоми.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

Чи довго ЄС зберігатиме для українців вільну дію безвізового режиму? Є шанс сподіватися на його збереження принаймні для вакцинованих.
22 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Піррова перемога Трюдо: чому виграні вибори не вирішать проблем прем'єра Канади

Перемога Ліберальної партії на дострокових виборах у Канаді стала особистою поразкою її лідера та прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.
22 вересня 2021 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди

Антикризова команда Джонсона: що стоїть за кадровими змінами у британському уряді

Британські консерватори втрачають підтримку – рейтинги навіть фіксують їхнє відставання від лейбористів. Чи вдасться Борису Джонсону переломити ситуацію?
21 вересня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди