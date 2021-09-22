Словаччина зареєструвала найбільшу кількість інфікованих коронавірусом з квітня

У Словаччині за останню добу підтвердили 1180 нових випадків зараження коронавірусом і це найбільший показник з квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Словацькі показники вдвічі більші, ніж в сусідніх Чехії або Угорщині, при цьому в обох країнах приблизно вдвічі більше населення.

Зараз в лікарнях Словаччини знаходиться 329 пацієнтів з підтвердженим Covid-19, з яких 44 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, а 34 підключені до апаратів ШВЛ.

Високі цифри можуть бути пов'язані з низьким числом вакцинованих. У країні з населенням в 5 мільйонів осіб 2 426 450 осіб були вакциновані першою дозою, а 2 302 314 осіб отримали дві дози. Це становить трохи більше 40% населення.

У сусідніх зі Словаччиною країнах охоплення вакцинацією коливається від 57 до 62 відсотків.

Зростання числа інфікованих деякі експерти також пов'язують з масовими заходами, які пройшли в країні з нагоди нещодавнього візиту Папи Римського Франциска.

Всього в них взяли участь понад 100 000 осіб, з яких 50 000 осіб відвідали меси у двох містах біля кордону з Чехією.

У греко-католицького архієпископа Яна Баб'яка, який разом з Папою Франциском брав участь у кількох заходах, також був позитивний тест на коронавірус. Архієпископ повністю вакцинована і має легкі симптоми.