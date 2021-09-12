Папа Римський прибув до Угорщини з незвично коротким візитом, ймовірно, через Орбана

Папа Римський Франциск прибув до Угорщини у неділю, розпочавши надзвичайно короткий візит, який підкреслить розбіжності з націоналістичним та антиімігрантським прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Франциск проведе всього сім годин у Будапешті, щоб закрити міжнародну римо-католицьку зустріч, перш ніж поїхати до Словаччини, де він буде аж до середи і відвідає чотири міста.

"Ми відновлюємо поїздки, і це дуже важливо, тому що ми можемо передати людям свої слова та привітання", - сказав Франциск журналістам на борту рейсу, що прямував до Будапешта.

На запитання про свою нещодавню операцію Папа відповів, що почувається добре.

В аеропорту Папу Франциска зустріли віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Семен, кардинал Петер Ердо та угорські єпископи.

У графіку Ватикану сказано, що Франциск має зустрітися з Орбаном і президентом Яношем Адером, а також єпископами та представниками деяких єврейських громад, перш ніж відслужити месу для завершення церковного конгресу, який розпочався минулої неділі.

Надзвичайна стислість його перебування в Будапешті спонукала дипломатів та католицькі ЗМІ припустити, що Папа, здійснивши свою першу поїздку після операції в липні, надає пріоритет Словаччині, фактично відмовляючись від Угорщини.

Франциск часто засуджував те, що він вважає відродженням націоналістичних та популістських рухів, закликав до єдності Європи та критикував країни, які намагаються вирішити міграційну кризу односторонніми чи ізоляціоністськими діями.