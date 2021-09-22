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Словакия сообщила о наибольшем количестве зараженных коронавирусом с апреля

Среда, 22 сентября 2021, 14:56

В Словакии за последние сутки подтвердили 1180 новых случаев заражения коронавирусом и это самый большой показатель с апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Словацкие показатели вдвое больше, чем в соседних Чехии или Венгрии, при этом в обеих странах примерно вдвое больше населения.

В настоящее время в больницах Словакии находится 329 пациентов с подтвержденным Сovid, из которых 44 находятся в отделениях интенсивной терапии, а 34 подключены к аппаратам ИВЛ.

Высокие цифры могут быть связаны с низким числом вакцинированных. В стране с населением в 5 миллионов человек 2 426 450 человек были вакцинированы первой дозой, а 2 302 314 человек получили вторую дозу. Это составляет чуть более 40% населения.

В соседних со Словакией странах охват вакцинацией колеблется от 57 до 62 процентов.

Рост числа инфицированных некоторые эксперты также связывают с массовыми мероприятиями, прошедшими в стране по случаю недавнего визита Папы Римского Франциска.

Всего в них приняли участие более 100 000 человек, из которых 50 000 человек посетили мессы в двух городах у границы с Чехией.

У греко-католического архиепископа Яна Бабьяка, который вместе с Папой Франциском участвовал в нескольких мероприятиях, также был положительный тест на коронавирус.  Архиепископ полностью вакцинирован и имеет легкие симптомы.

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Словакия Коронавирус
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