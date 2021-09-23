Кандидатка у канцлери від "Зелених" звинуватила Росію в тиску через зростаючі ціни на газ

Кандидатка у канцлери Німеччини від "Зелених" Анналена Бербок розкритикувала Росію через зростаючі ціни на газ, пов'язавши це з тиском задля завершення "Північного потоку-2", та закликала уряд ФРН реагувати на ситуацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Росія не поспішає постачати природний газ до Європи… Режим Путіна хоче створити політичний тиск, щоб швидше отримати усі необхідні дозволи на "Північний потік-2", - заявила Бербок.

Вона зауважила, що у підсумку це відобразиться на кишенях німецьких споживачів, яким доведеться платити за газ набагато дорожче.

"Ця гра Путіна ще раз показує, яку погану послугу зробили ХДС та SPD своїм бажанням добудувати ПП2… Федеральний уряд просував будівництво газопроводу, попри всі застереження, попередження і побоювання", - наголосила Анналена Бербок.

Лідерка "Зелених" додала, що в цій ситуації уряд Німеччини має реагувати. "Має бути сигнал (для Кремля), що Росія повинна виконувати свої обіцянки і постачати достатньо газу через існуючі газопроводу", - наголосила вона, також закликавши подбати про заповнення газових сховищ на певний мінімальний рівень, щоб уникнути надзвичайних ситуацій взимку.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США внесла до щорічного проєкту оборонного бюджету поправки, які передбачають санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

"Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Процес отримання дозволу на запуск газопроводу може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

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