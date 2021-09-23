Кандидатка в канцлеры от "Зеленых" обвинила Россию в давлении из-за растущих цен на газ

Кандидат в канцлеры Германии от "Зеленых" Анналена Бербок раскритиковала Россию из-за растущих цен на газ, связав это с давлением для завершения "Северного потока-2", и призвала правительство ФРГ реагировать на ситуацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Россия не спешит поставлять природный газ в Европу... Режим Путина хочет создать политическое давление, чтобы быстрее получить все необходимые разрешения на "Северный поток-2", - заявила Бербок.

Она отметила, что в итоге это отразится на карманах немецких потребителей, которым придется платить за газ гораздо дороже.

"Эта игра Путина еще раз показывает, какую плохую услугу оказали ХДС и SPD в своем желании достроить СП2... Федеральное правительство продвигало строительство газопровода, несмотря на все предостережения, предупреждения и опасения", - отметила Анналена Бербок.

Лидер "Зеленых" добавила, что в этой ситуации правительство Германии должно реагировать. "Должен быть сигнал (для Кремля), что Россия должна выполнять свои обещания и поставлять достаточно газа через существующие газопроводы", - подчеркнула она, также призвав позаботиться о заполнении газовых хранилищ на определенный минимальный уровень, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций зимой.

Напомним, Палата представителей Конгресса США внесла в ежегодный проект оборонного бюджета поправки, которые предусматривают санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

"Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

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