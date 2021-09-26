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Вибори в Ісландії: правляча коаліція має шанси посилити більшість

Неділя, 26 вересня 2021, 12:01

За першими результатами підрахунку голосів, правляча коаліція ліво-зелених в Ісландії може зберегти більшість у парламенті та отримати більше місць, попри падіння підтримки прем’єрки Катрін Якобсдоттір. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на суспільний мовник RÚV.

Підрахунок голосів продовжується, але перші цифри дозволяють припускати, що правлячі партії збережуть більшість і матимуть 39 з 63 голосів. У попередньому складі Альтингу вони спочатку мали 35 місць, і згодом втратили ще два. 

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Партія незалежності ймовірно залишиться найбільшою політсилою, отримавши 17 мандатів - на один більше, ніж раніше, Прогресивна партія може отримати 13 місць - на 5 більше, ніж у попередньому складі, і лише "Зелені" з правлячих політсил ймовірно втратять два мандати та будуть мати 9 замість 11 місць.

Їхні лідери перед виборами оголосили, що якщо політсили збережуть більшість, то обговорять продовження співпраці. 

Загалом у парламент можуть пройти вісім політичних сил.

Також перші цифри дозволяють припустити, що у новому складі Альтингу буде рекордно багато жінок. 

Хоча ще не гарантовано, що три партії продовжать правити разом, а післявиборчі перемовини в Ісландії зазвичай тривають довго, країна скоріш за все уникне сценарію "політичної блокади", пише AFP. Це перший раз після фінансової кризи 2008 року, коли правляча коаліція зберегла більшість.

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Ісландія
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