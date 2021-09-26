Выборы в Исландии: правящая коалиция имеет шансы усилить большинство

По первым результатам подсчета голосов, правящая коалиция лево-зеленых в Исландии может сохранить большинство в парламенте и получить больше мест, несмотря на падение поддержки премьера Катрин Якобсдоттир.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на общественный вещатель RÚV.

Подсчет голосов еще продолжается, но первые цифры позволяют предполагать, что правящие партии сохранят большинство и будут иметь 39 из 63 мандатов. В предыдущем составе Альтинга они сначала имели 35 мест, и впоследствии потеряли два.

Партия независимости вероятно останется самой крупной политической силой, получив 17 мандатов - на один больше, чем раньше, Прогрессивная партия может получить 13 мест - на 5 больше, чем в предыдущем составе, и только "Зеленые" из правящих политических сил вероятно потеряют два мандата и будут иметь 9 вместо 11 мест.

Их лидеры перед выборами объявили, что если политсилы сохранят большинство, то обсудят продолжение сотрудничества.

Всего в парламент могут пройти восемь политических сил.

Также первые цифры позволяют предположить, что в новом составе Альтинга будет рекордно много женщин.

Хотя еще не гарантировано, что три партии продолжат править вместе, а послевыборные переговоры в Исландии обычно длятся долго, страна скорее всего избежит сценария "политической блокады", пишет AFP. Это первый раз после финансового кризиса 2008 года, когда правящая коалиция сохранила большинство.