Німецькі правопопулісти AfD перемогли у двох федеральних землях

Німецькі правопопулісти "Альтернатива для Німеччини" AfD стали переможцями виборів у двох федеральних землях - Саксонії, та, вперше, у Тюрингії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За попередніми даними після завершення підрахунку голосів, AfD у Тюрингії - де вона перебуває під наглядом Офісу захисту Конституції через крайньо-праві тенденції у своїх лавах - набрала 24% голосів. Майже не відстали соціал-демократи - SPD в Тюрингії отримала 23,4% голосів. ХДС опинились на третьому місці з 16,9%, а Ліві, яких представляє прем’єр цієї федеральної землі - на четвертому з 11,4%.

Явка виборців була такою ж, як на попередніх виборах у 2017 році - 74,9%.

У Саксонії AfD отримала 24,6% - найкращий результат по всій Німеччині. SPD прийшла другою з 19,3%. На третьому місці з невеликим відривом опинилась ХДС - 17,2%. Вільна демократична партія FDP набрала 11%, Ліві - 9,3%, Зелені - 8,6.

Детальніше про ідейні позиції партії - у статті Тріумф радикалів: з якими ідеями німецькі ультраправі йдуть до Бундестагу.

Нагадаємо, загалом по всій країні за попередніми результатами перемогу здобувають соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцом, а партія Меркель "Християнсько-демократичний союз" опинилась на другому місці.

Ці результати виборів, сформовані станом на 5.30 годину ранку 27 вересня (за київським часом) формально ще не є "остаточними", однак не мають суттєво змінитися – наразі надійшли дані з усіх 299 округів.

Про можливі наслідки виборів читайте у матеріалі "Якою буде Німеччина після Меркель" або дивіться у відеоформаті на нашому YouTube-каналі.